Giornata per la vita | le iniziative tenutesi ieri a Ragusa

Ragusa – Una targa agli operatori sanitari che, in questi ultimi due anni, sono stati un autentico faro nella lotta alla pandemia. E' stata donata ieri mattina dal Cav, il Centro di aiuto alla vita. Così come le primule, simbolo della vita nascente. L'iniziativa si è tenuta all'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e rientrava nel contesto degli appuntamenti programmati per la 44esima edizione della Giornata per la vita. Gli operatori sanitari hanno apprezzato molto il pensiero e l'attestato di stima. La targa è stata donata anche al cappellano ospedaliero, il sacerdote Giorgio Occhipinti, per il suo impegno nei reparti Covid e il sostegno portato ai pazienti.

