"Da metà febbraio via la mascherina all'aperto", dice Sileri (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - "Da metà febbraio sarà rimosso l'obbligo delle mascherine all'aperto; prima o poi toglieremo anche quelle al chiuso, ma è troppo presto per parlarne, ci sarà una fase di transizione". Lo ha affermato Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, intervenendo a "24Mattino" su Radio24. "Sarà possibile riprendere in sicurezza alcune attività, come quelle delle discoteche - ha assicurato Sileri - grazie soprattutto al fatto che abbiamo l'85% di vaccinati, il 60% di persone che hanno già avuto la terza dose e una circolazione del virus che tende progressivamente ad essere più bassa". Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - "Dasarà rimosso l'obbligo delle mascherine all'; prima o poi toglieremo anche quelle al chiuso, ma è troppo presto per parlarne, ci sarà una fase di transizione". Lo ha affermato Pierpaolo, sottosegretario alla Salute, intervenendo a "24Mattino" su Radio24. "Sarà possibile riprendere in sicurezza alcune attività, come quelle delle discoteche - ha assicurato- grazie soprattutto al fatto che abbiamo l'85% di vaccinati, il 60% di persone che hanno già avuto la terza dose e una circolazione del virus che tende progressivamente ad essere più bassa".

