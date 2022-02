Curling, Stefania Constantini e Amos Mosaner in preda alla commozione quando vedono i parenti su Zoom – VIDEO (Di lunedì 7 febbraio 2022) Hanno conquistato l’Italia con i loro risultati e con il loro modo schietto e genuino di comunicare, Stefania Constantini e Amos Mosaner sono già tra i grandi protagonisti azzurri di questa rassegna a cinque cerchi. La coppia del doppio misto di Curling sta letteralmente riscrivendo la storia della disciplina, avendo raggiunto la finale del torno olimpico infilando 10 vittorie consecutive, compresa la vittoria schiacciante, netta, in semifinale contro la Svezia, già regolata nel girone. Il traguardo è di quelli da sogno, da brividi, e quando si mettono in collegamento con i propri familiari tramite VIDEOchiamata, non possono proprio trattenere l’emozione e le lacrime. Immagini meravigliose quelle registrate da Eurosport. VIDEO ... Leggi su oasport (Di lunedì 7 febbraio 2022) Hanno conquistato l’Italia con i loro risultati e con il loro modo schietto e genuino di comunicare,sono già tra i grandi protagonisti azzurri di questa rassegna a cinque cerchi. La coppia del doppio misto dista letteralmente riscrivendo la storia della disciplina, avendo raggiunto la finale del torno olimpico infilando 10 vittorie consecutive, compresa la vittoria schiacciante, netta, in semifinale contro la Svezia, già regolata nel girone. Il traguardo è di quelli da sogno, da brividi, esi mettono in collegamento con i propri familiari tramitechiamata, non possono proprio trattenere l’emozione e le lacrime. Immagini meravigliose quelle registrate da Eurosport....

