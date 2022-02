Cosa non VAR: il fine settimana ha acceso le polemiche in Serie A (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel weekend in Serie A è scattata la polemica sul VAR: dal gol di Zaniolo, al Derby fino all’Atalanta, gli allenatori si lamentanoù fine settimana all’insegna della polemica in Serie A e sul VAR. Tanti gli allenatori che si sono lamentati e diversi gli episodi dubbi anche alla moviola. Il primo a far rumore è senza dubbio Mourinho. Il gol di Zaniolo annullato non è andato giù allo Special One che ha usato parole forte per l’arbitro e la gestione delle partite in Serie A. Nello stesso giorno anche Inzaghi dopo la sconfitta nel derby ha parlato del contatto Sanchez Giroud a metà campo. Infine Gasperini che con la sua Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari, con la prima rete di Pereiro viziata da un fallo di mano non punito. Tante situazioni e visioni differenti dal campo alla ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nel weekend inA è scattata la polemica sul VAR: dal gol di Zaniolo, al Derby fino all’Atalanta, gli allenatori si lamentanoùall’insegna della polemica inA e sul VAR. Tanti gli allenatori che si sono lamentati e diversi gli episodi dubbi anche alla moviola. Il primo a far rumore è senza dubbio Mourinho. Il gol di Zaniolo annullato non è andato giù allo Special One che ha usato parole forte per l’arbitro e la gestione delle partite inA. Nello stesso giorno anche Inzaghi dopo la sconfitta nel derby ha parlato del contatto Sanchez Giroud a metà campo. InGasperini che con la sua Atalanta ha perso in casa contro il Cagliari, con la prima rete di Pereiro viziata da un fallo di mano non punito. Tante situazioni e visioni differenti dal campo alla ...

