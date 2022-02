Conte avvisa Di Maio | Non accetterò logoramenti Nessuno è indispensabile

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 febbraio 2022) "Non possiamo tollerare per il futuro guerre di logoramento interne". Le parole di Disulla Belloni? "Quelle dichiarazioni mi hanno sorpreso". E soprattutto "quella mossa ha creato dolore e malumori nella nostra comunità. Anche per questo ho valutato come doverose le dimissioni di Didal comitato di garanzia". Il capo politico del Movimento cinque stelle Giuseppeè tornato sulle diatribe interne ai suoi, rinfolcolate dalla partita quirinalizia. Dove, com'è noto,ha tentato di far elegerre in asse con Salvini e Meloni il capo dei Servizi Elisabette Belloni. Mentre Divi si è opposto propiziando il Mattarella bis.nel colloquio ci tiene a ribadire che "quando una linea passa in assemblea congiunta e viene costantemente aggiornata in cabina di regia, va ...