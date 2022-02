Chi è Davide Silvestri? Età, altezza, vita privata e Instagram (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ecco tutto quello che sappiamo su Davide Silvestri. Età, altezza, vita privata, fidanzata, Instagram e Grande Fratello Vip. Chi è Davide Silvestri Nome e Cognome: Davide SilvestriData di nascita: 17 maggio 1981Luogo di Nascita: MilanoEtà: 40 annialtezza: 1,70 cmPeso: 70 kgSegno zodiacale: ToroProfessione: AttoreFidanzata: Davide sta insieme ad AlessiaFigli: non ha figliTatuaggi: ne ha alcuniProfilo Instagram: @Silvestri Davide Davide Silvestri età, altezza e biografia Chi è Daniele L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ecco tutto quello che sappiamo su. Età,, fidanzata,e Grande Fratello Vip. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 17 maggio 1981Luogo di Nascita: MilanoEtà: 40 anni: 1,70 cmPeso: 70 kgSegno zodiacale: ToroProfessione: AttoreFidanzata:sta insieme ad AlessiaFigli: non ha figliTatuaggi: ne ha alcuniProfilo: @età,e biografia Chi è Daniele L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Davide, Delia, Katia e Manila. #GFVIP - Costellazione21 : Non volete che vinca Delia o Davide? Semplice votate Manila! Seguendo il piano di noi notturni non tossici! Non v… - Novella_2000 : #GFVip 6: Davide, Delia, Katia o Manila? Chi sarà il primo finalista secondo i sondaggi - dasi9387 : @ChiaraMicco1 Dovrei dare un voto a deliaaa? Per carità. Un voto a Davide? Ancora devo capire chi è. A Katia? Dopo… - Kingofabio : @Jes912 @Pers35767328Una @regno_disoleil Cmq vi state mettendo anche i fan Davide contro, visto che non volete che… -