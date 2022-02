Bagni | «Il Napoli può vincerle tutte | ha autostima | qualità e calciatori decisivi come Osimhen | Zielinski e Ruiz»

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L’ex centrocampista delSalvatoreha rilasciato alcune dichiarazioni al noto portale Tuttomercatoweb.com dicendosi particolarmente entusiasta della stagione dei partenopei sotto la sapiente guida di Luciano Spalletti. Già ad agosto avevo dato ilfavorito per la scudetto, dunque non mi meraviglia questa classifica. Lo dicevo perché è rimasto immutato. Naturalmente inserivo pure l’Inter che veniva dalla conquista del titolo. Anche in difficoltà, con 6-7 assenze tra Coppa d’Africa e Covid, la squadra di Spalletti è seconda dimostrando che c’è un gruppo importante e un tecnico che sa il fatto suo Quindi adesso la sua griglia qual è? Inter ealla pari e poi il Milan. Se l’Inter se passa indenne dadeve poi recuperare col Bologna e non ha vinto già in partenza. Certo, ...

Ecco come la pensa: 'Vediamo, se l'Inter se passa indenne dadeve poi recuperare col Bologna e non ha vinto già in partenza. Certo, ha già giocato con Atalanta, Lazio e Milan e avrà poi ...Salvatoreesalta Lobotka paragonandolo a Xavi. L'ex azzurro parla anche della corsa scudetto. Salvatoreesalta Lobotka . L'ex calciatore deldi Maradona ai microfoni di Radio Marte ha parlato tra le altre cose anche della corsa scudetto in serie A. ' Guardo ilsulla realtà dei ...Salvatore Bagni, ex centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb.com dove ha parlato anche della stagione degli azzurri e delle ambizioni scudetto: "Già ad agosto lo ...