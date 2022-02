Alex condivide una lettera di Soleil, ma il colpo di scena è per Delia (Di martedì 8 febbraio 2022) La storia tra Alex, Soleil e Delia è destinata a durare ancora un po'. L'attore ha condiviso sui social una lettera scritta dalla ex corteggiatrice. Gf Vip, Alex a Delia: “Aspetto il tuo colpo di scena” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) La storia traè destinata a durare ancora un po'. L'attore ha condiviso sui social unascritta dalla ex corteggiatrice. Gf Vip,: “Aspetto il tuodi” su Donne Magazine.

Advertising

vogliosolot3 : Cosmary che si sveglia e condivide l’esibizione di Alex, il mio cuore non ce la fa #Amici21 - Alex_moon96 : RT @ma_new_el: La mando in privato a chi condivide??????? - 361_magazine : - alex_urbinati : #Zaniolo condivide con Cassano e Balotelli solo il cervello. Uno in tre #RomaGenoa - ClaudiaMarchio9 : RT @SilviaBombardi3: @AuroraMorgavi Cosa dirà Delia quando scoprirà che ora Alex non condivide con lei queste serate con stella? Che Stella… -