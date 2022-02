19esima giornata Basket Serie A 2021 22 | il punto

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Nella/22, la Virtus Bologna passa a Varese(81-80) e guida la classifica insieme all’Olimpia Milano, vittoriosa a Trento, ma con una partita in più. Continua la marcia trionfale di Brescia, giunta alla settima vittoria consecutiva in casa della Fortitudo Bologna(93-86). Successi anche per Pesaro e Brindisi, che prevalgono su Cremona(93-87) e Reggio Emilia(89-75).A: i risultati TRENTO-OLIMPIA MILANO 73-79 UNIVERSO TREVISO-DERTHONA 72-70 VL PESARO-CREMONA 93-87 FORTITUDO BOLOGNA-BRESCIA 86-93 BRINDISI-REGGIANA 89-75 VARESE-VIRTUS BOLOGNA 80-81 La classifica OLIMPIA MILANO pt. 30 VIRTUS BOLOGNA pt. 30 BRESCIA pt. 22 TRIESTE ...

Il video con gli highlights di Happy Casa Brindisi - UNAHOTELS Reggio Emilia , sfida valida per ladella Serie A1 2021/2022 di basket . Una partita dominata per lunghi tratti dai padroni di casa, con gli ospiti che accarezzano una possibile rimonta solo nei momenti in cui i ...... dove gli undici di casa allenati da mister Prosperi s'incontrano nuovamente con la Vastese per ladi campionato della Serie D. E sono proprio gli ospiti con Alessandro, giocatore ...Openjobmetis Varese – Virtus Segafredo Bologna 80-81. Segafredo Virtus Bologna che si impone 81-80 a Masnago contro l'Openjobmetis Varese nel posticipo della 19esima giornata di Serie A e tiene il ...Il video con gli highlights di Openjobmetis Varese-Virtus Segafredo Bologna, valida per la 19esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Una partita molto bella e combattuta dal primo all’ultim ...