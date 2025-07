Inaugurata la nuova sede Anac a Roma con Pupi Avati Michele Placido e Paolo Bianchini

L'inaugurazione della nuova sede dell'Anac a Roma segna un passo importante nel panorama culturale e cinematografico italiano. Con la presenza di leggende come Pupi Avati, Michele Placido e Paolo Bianchini, l'evento ha celebrato non solo uno spazio rinnovato, ma anche un impegno concreto per valorizzare il patrimonio artistico e sostenere gli autori cinematografici. Uno spazio per le attività culturali e...

I decani del Cinema Pupi Avati, Michele Placido e Paolo Bianchini inaugurano la nuova sede dell'Anac a Roma, insieme a Paolo Marchionne, Presidente III Municipio e al Presidente dell'Associazione, Francesco Ranieri Martinotti L' Anac  ( Associazione Nazionale Autori Cinematografici ) ha inaugurato nei giorni scorsi la sua nuova sede in via Cimone 161, nel quartiere Montesacro  (Municipio III) di Roma. Uno spazio per le attività culturali e sociali dell'Anac, incontri, proiezioni, presentazione di libri, film e documentari. Nella nuova sede ci sarà l'importante Archivio dell'Anac, con documenti fondamentali per la storia del nostro cinema, che è stato dichiarato di " interesse storico particolarmente importante " dalla Direzione Archivi del Ministero della Cultura.

