Davide Pasqualini si getta dalla finestra dopo aver ucciso la madre i vicini | Mai l'avremmo immaginato

Una tragedia improvvisa scuote la tranquilla comunità milanese: Davide Pasqualini, bancario di 44 anni, si è tolto la vita dopo aver commesso un orribile gesto. I vicini, sbalorditi, descrivono una famiglia normale e senza ombre, rendendo il dramma ancora più sconvolgente. Cosa si nasconde dietro questa tragica doppia tragedia? La verità si rivelerà nelle prossime ore.

La testimonianza dei vicini di Davide Pasqualini, bancario di 44 anni che stamattina si è lanciato dal settimo piano del condominio di Milano in cui viveva con la madre: la donna è stata trovata morta in casa, con ferite da taglio su tutto il corpo. "Una famiglia tranquilla, abitavano qui da sempre". 🔗 Leggi su Fanpage.it

