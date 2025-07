Sicurezza stradale Albasi Pd | Servono interventi urgenti per ridurre gli incidenti

La sicurezza stradale ad Albasi PD richiede interventi tempestivi e concreti per tutelare cittadini e giovani. Il consigliere regionale Lodovico Albasi (Pd) ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale, evidenziando l’allarmante aumento degli incidenti nella provincia di Piacenza. Nella sua richiesta, Albasi sottolinea l’urgenza di adottare misure preventive efficaci e strategie di sensibilizzazione per ridurre i rischi e salvaguardare la vita di tutti. È fondamentale agire ora per un futuro più sicuro.

Il consigliere regionale Lodovico Albasi (Pd) ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale, sollevando gravi preoccupazioni sull’aumento degli incidenti stradali nella provincia di Piacenza, con un focus particolare sulla sicurezza dei giovani. Nella sua richiesta, Albasi sottolinea. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: albasi - sicurezza - incidenti - stradale

Sicurezza stradale, Albasi (Pd): «Servono interventi urgenti per ridurre gli incidenti»; Incidente all'alba: si ribalta con l'auto nei pressi del ponte sul fiume; Drammatico incidente all'alba, si schianta con l'auto: muore un 54enne.

Sicurezza stradale, Albasi (Pd): «Servono interventi urgenti per ridurre gli incidenti» - «L’inasprimento delle pene non ha prodotto risultati significativi, con un continuo aumento degli incidenti» ... Da ilpiacenza.it

Sicurezza stradale e mobilità: la AI scopre zone a rischio e limiti velocità giusti - Urban Mobility Council divulga interessanti ricerche di Politecnico e MIT sulla mobilità urbana: progettare la sicurezza interrogando l'AI ... Riporta missionline.it