Borse di studio Inps via alle richieste | contributi fino a 13mila euro

Sei uno studente universitario, figlio o orfano di un dipendente pubblico? L'Inps ha aperto le iscrizioni per il nuovo bando di borse di studio, con contributi fino a 13.000 euro! Sono disponibili 477 opportunitĂ per coprire o ridurre le rette universitarie nei 57 Collegi di Merito. Non lasciarti sfuggire questa occasione: i finanziamenti possono fare la differenza nel tuo percorso accademico e professionale.

L’ Inps ha pubblicato il nuovo bando di concorso che offre 477 borse di studio per l’anno accademico 2025-2026  per gli studenti iscritti all’universitĂ , figli e orfani di dipendenti e pensionati del pubblico impiego, che saranno ammessi nei 57 Collegi Universitari di Merito, rappresentati dalla Conferenza dei Collegi Universitari di Merito (Ccum). Il valore dei contributi,  che permetteranno la copertura parziale o totale delle rette, va da 10.000 euro a 13.000 euro, in base all’ Isee. Le domande possono essere presentate  fino alle ore 12 del 30 luglio 2025. Il bando Inps rappresenta  un’opportunitĂ di welfare, attiva dal 2017,  che riconosce il modello di eccellenza dei Collegi, capace di coniugare una residenzialitĂ di qualitĂ con una formazione di alto livello e un forte impegno nel sostegno al merito. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

