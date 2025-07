Roma pressing su Evan Ferguson | Gasperini vuole rinforzi si tratta con il Brighton

La Roma accelera sul fronte mercato: il club giallorosso punta forte su Evan Ferguson, giovane talento irlandese del Brighton, per rinforzare l’attacco di Gasperini. Dopo settimane di trattative e sondaggi, la dirigenza è pronta a mettere sul piatto un prestito strategico, con l’obiettivo di sorprendere e rafforzare la rosa. La sfida ora si gioca sui dettagli, ma il pressing romanista non si ferma. La prossima mossa potrebbe essere decisiva per il futuro della squadra.

La Roma spinge sull’acceleratore. Dopo settimane di sondaggi, valutazioni e movimenti sotterranei, la dirigenza giallorossa è pronta ad affondare il colpo per dare a Gian Piero Gasperini un rinforzo importante in attacco. Il nome in cima alla lista di Frederic Massara è quello di Evan Ferguson, classe 2004, talento irlandese di proprietà del Brighton. Ferguson, la Roma insiste: prestito sul tavolo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio attraverso il suo profilo ufficiale su X, la Roma continua a lavorare con decisione sul fronte Ferguson, nonostante l’ inserimento dell’Atalanta, segnalato nella serata di ieri. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, pressing su Evan Ferguson: Gasperini vuole rinforzi, si tratta con il Brighton

