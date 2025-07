Farmaci carenti le Marche approvano il progetto sperimentale per la gestione centralizzata

innovativo progetto rappresenta un passo fondamentale verso un sistema più efficiente e sostenibile, assicurando che chi ha bisogno riceva il farmaco giusto al momento giusto. La collaborazione tra le marche e le autorità sanitarie mira a ridurre le carenze e migliorare la qualità dell’assistenza, offrendo ai cittadini una rete di supporto più solida e affidabile. È un esempio concreto di come l’innovazione possa trasformare la nostra sanità.

ANCONA – La giunta regionale ha approvato il progetto sperimentale per la gestione centralizzata dei farmaci carenti. Obiettivo dell’intervento è garantire una risposta tempestiva ed efficiente alle criticità legate alla disponibilità di medicinali essenziali sul territorio marchigiano. «Questo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

