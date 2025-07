Gaia uccisa da un Suv a Porto Cervo mentre attraversava sulle strisce | a investirla una manager tedesca che è tornata in Germania

Tragedia a Porto Cervo: Gaia perde la vita attraversando sulle strisce pedonali, investita da una manager tedesca alla guida di un SUV. L'incidente, avvenuto martedì in Sardegna, ha scosso la comunità locale. Vivian Alexandra Spohr, moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, si è fermata immediatamente, ma ancora non è stata formalizzata l'accusa di omicidio stradale. È un episodio che mette in discussione responsabilità e conseguenze di un gesto improvviso.

L'incidente martedì in Sardegna. Secondo «La Nuova Sardegna» Vivian Alexandra Spohr, moglie dell'ad di Lufthansa, si è subito fermata: l'accusa di omicidio stradale non è stata ancora formalizzata.

“Cos’hai fatto?”. Tragedia nella località vip: Gaia, 24 anni, uccisa dal potente suv - Una mattina di vacanza si trasforma in tragedia a Porto Cervo, quando l’inaspettato si è consumato lungo via Aga Khan.

