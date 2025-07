Evaso dal carcere di Novara arrestato a Milano mentre balla e canta

Un uomo di 53 anni, evaso dal carcere di Novara durante un permesso di lavoro, è stato arrestato a Milano mentre si esibiva in un ballo e canto in piazza davanti alla Stazione Centrale. La Polfer, intervenuta per un gruppo rumoroso, ha riconosciuto l’evaso tra i presenti e ha portato a termine l’arresto, dimostrando come la cronaca possa riservare sorprese anche nelle situazioni più insolite.

(Adnkronos) – Evaso durante un permesso di lavoro dal carcere di Novara, è stato arrestato davanti alla Stazione Centrale di Milano dalla Polfer, intervenuta martedì notte per un gruppo di persone che ballavano e cantavano in piazza, creando disturbo. Gli agenti durante gli accertamenti hanno riconosciuto l’uomo, italiano di 53 anni, per il quale . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Evaso dal carcere di Novara, arrestato a Milano mentre balla e canta

In questa notizia si parla di: evaso - carcere - novara - arrestato

Emanuele De Maria, il carcere sull’evaso suicida in Duomo: “Persona equilibrata” - Emanuele De Maria, descritto come una persona equilibrata, è al centro di una controversa vicenda legata all'evasione e al successivo suicidio avvenuto in Duomo.

Evaso dal carcere di Novara, arrestato a Milano mentre balla e canta; Carcinoma rinofaringeo, Ue approva tislelizumab più chemioterapia in prima linea; Torna in carcere uno degli indagati per l'omicidio del cassonetto.

Evaso dal carcere a gennaio da Barcaglione, arrestato a Durazzo: stava ... - Era evaso dal carcere di Barcaglione lo scorso gennaio: è stato trovato a Durazzo, sorpreso dalla polizia albanese mentre pranzava in compagnia di altri 6 ricercati. Riporta corriereadriatico.it

Era evaso dal carcere di Ancona, catturato in Albania: pranzava al ... - Poi è arrivato il traffico di cocaina, nei Paesi Bassi, dove è stato arrestato nel 2018 e riportato in Italia. Scrive ilrestodelcarlino.it