Cava de’ Tirreni la Polizia di Stato emetto il DASPO Urbano nei confronti di due giovani

Nella vivace cornice di Cava de’ Tirreni, la Polizia di Stato ha deciso di agire con fermezza per tutelare i cittadini più giovani. Nella notte del 27 giugno, in Piazza Eugenio Abbro, due giovani sono stati raggiunti da un provvedimento di DASPO Urbano, segnando un passo importante nella lotta contro il degrado e la diffusione di illegalità tra i nostri ragazzi. È fondamentale continuare su questa strada per garantire un ambiente più sicuro e sereno.

Il Questore di Salerno ha emesso due provvedimenti di "D.A.SPO Urbano" nei confronti di due giovanissimi ragazzi, entrambi deferiti in stato di libertà, per essersi resi responsabili dei reati legati al traffico di sostanze stupefacenti e al possesso illegale di un'arma bianca. Gli interventi sono scattati nella tarda serata del 27 giugno in Piazza Eugenio Abbro a Cava de' Tirreni, area frequentata da giovani e minori, dove gli Agenti del Commissariato di P.S. di Cava de' Tirreni, durante un'attività di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope, compiuta nell'ambito del più ampio servizio

