Cina | Shandong Qingdao ospita evento di crociera in mare

Una foto mozzafiato, scattata da un drone oggi 10 luglio 2025, cattura l’emozione di un evento unico nella baia di Laolong a Qingdao, Shandong. Yacht e vele danzano sulle onde in onore del 20° anniversario della Giornata marittima cinese e dei 620 anni delle esplorazioni dell’ammiraglio Zheng He. Un’occasione che celebra la maestria marittima e l’avventura, unendo passato e futuro in un mare di emozioni.

Una foto, scattata da un drone oggi 10 luglio 2025, mostra uno yacht e delle barche a vela che partecipano a un evento di crociera in mare nella zona della baia di Laolong a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong. Oggi qui si e’ tenuto l’evento per celebrare il 20mo anniversario dell’istituzione della Giornata marittima della Cina e il 620mo anniversario dei viaggi marittimi dell’esploratore cinese Zheng He. Una foto, scattata da un drone oggi 10 luglio 2025, mostra dei cittadini e dei turisti che partecipano a un evento di crociera in mare vicino all’isola di Xiaomai a Qingdao, nella provincia orientale cinese dello Shandong. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Shandong, Qingdao ospita evento di crociera in mare

In questa notizia si parla di: evento - cina - shandong - qingdao

Cina: presenti a evento su partner di viaggio evidenziano fiorente mercato turistico - Ieri a Shanghai si è svolta la Envision 2025 Global Partner Conference, organizzata da Trip.com Group, durante la quale rappresentanti del settore turistico hanno sottolineato il crescente mercato dei viaggi in Cina.

Quando i fiumi Yangtze e Jialing convergono a Chongqing, in Cina, si verifica un fenomeno sorprendente. Qui, i due fiumi hanno formato un incredibile... Vai su Facebook

Cina: Shandong, Qingdao sviluppa industria delle ciglia finte; Cheng Yujie E Yu Yiting Dominano Il Primo Giorno Ai Campionati Primaverili Cinesi 2025; Festival Internazionale della Birra di Qingdao 2024 a Cina.

Festival Internazionale della Birra di Qingdao 2024 a Cina - Ogni estate, per tutto luglio e agosto, Qingdao diventa l'epicentro del più grande festival della birra dell'Asia, attirando birrifici da tutto il mondo sulle sabbiose rive della Città della Vela ... Riporta rove.me

Cina: Shandong, cerimonia apertura Qingdao Multinationals Summit - Ospiti alla cerimonia di apertura della quinta edizione del Qingdao Multinationals Summit, tenutasi presso il Qingdao ... romadailynews.it scrive