La Toscana del vino al bivio L’assessore Stefania Saccardi convoca il comparto | Vendite in netto calo

La Toscana del vino si trova a un bivio cruciale: tra calo dei consumi e restrizioni ai nuovi vigneti, l’assessore Stefania Saccardi convoca il comparto vendite per affrontare le sfide che minacciano il prestigio della regione. Con posizioni ferme e sostenute, la vicepresidente si oppone agli estirpi, difendendo la tradizione enologica e puntando su innovazione e qualità. È il momento di fare scelte decisive che plasmeranno il futuro della Toscana vinicola.

Tra i temi da affrontare, il calo dei consumi a causa del Codice della Strada e lo stop ai nuovi vigneti. La vicepresidente della Regione si dice contraria agli estirpi: "Non mi convincono. Molti consorzi si stanno convertendo alle bollicine e ai vini bianchi". 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

