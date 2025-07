Calciomercato Inter Ausilio a lavoro su una cessione in Serie A | svelate le cifre

Il calciomercato dell’Inter si infiamma: tra cessioni e nuovi scenari, il club nerazzurro lavora senza sosta per rafforzarsi o liberarsi di alcuni protagonisti. Ausilio è impegnato in trattative delicate, svelando cifre e strategie. La possibile cessione di un gioiello come Esposito si fa sempre più concreta, mentre le ultime indiscrezioni dipingono un quadro ricco di opportunità e sfide. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sui movimenti in casa Inter.

Calciomercato Inter, le ultime sulla possibile cessione dei nerazzurri nella sessione estiva. Tutti i dettagli in merito all’operazione. La tanto attesa “storia d’amore” tra Sebastiano Esposito e l’ Inter sembra essere iniziata, ma non nel modo che il giovane attaccante si sarebbe aspettato. Dopo un’annata positiva al Empoli, dove ha collezionato 8 gol in 33 presenze, Esposito è tornato a Milano con l’intenzione di ritagliarsi un posto in prima squadra. Tuttavia, la situazione dell’Inter è tutt’altro che semplice, con un organico ancora troppo numeroso e la necessità di fare spazio per nuovi acquisti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, Ausilio a lavoro su una cessione in Serie A: svelate le cifre

In questa notizia si parla di: inter - cessione - calciomercato - ausilio

Correa Inter, torna viva quella pista per la cessione: club interessato, la situazione - Correa e l'Inter potrebbero separarsi: si riaccende la pista per la cessione dell'attaccante argentino.

Inter, su Bisseck c’è mezza Premier League: Ausilio apre alla cessione #SpazioInter #Calciomercato #Inter #SerieA Vai su X

L'Inter col fiato sospeso per Dumfries. Il 15 luglio scade la clausola, e il City è in agguato. Una cessione improvvisa cambierebbe tutti i piani. #Inter #Dumfries #Calciomercato #ManchesterCity #SerieA #internews24 Vai su Facebook

Ausilio: Frattesi non ha mai chiesto la cessione. Donnarumma? Non è una priorità; Cessione Frattesi e nuovo portiere dell’Inter: l’annuncio di Ausilio; Inter, Buchanan in uscita: primi contatti per la cessione.

Calciomercato Inter, Ausilio non molla la presa: pronto il colpo da 30 milioni - Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha un nuovo obiettivo di mercato: il ds sta preparando il colpo da 30 milioni. Si legge su spaziointer.it

Inter, Ausilio nella bufera: “Lo ha venduto dopo 2 mesi” - Calhanoglu, sta succedendo di tutto: terremoto in casa nerazzurra ... Secondo calciomercato.it