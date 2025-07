Salute | Gianserra Sidp ‘prevenire parodontite importante non solo per denti e gengive’

La parodontite, spesso sottovalutata, rappresenta una minaccia silenziosa per la salute orale e generale. Colpisce oltre il 60% degli italiani, con forme gravi che possono compromettere seriamente i tessuti di supporto dei denti. Prevenire questa patologia è fondamentale non solo per preservare un sorriso sano, ma anche per tutelare il benessere complessivo dell’organismo. Scopri come riconoscere i segnali e adottare misure efficaci per proteggerci.

“La parodontite è una patologia infettiva che colpisce i tessuti gengivali e i tessuti di supporto del dente. È la sesta malattia più diffusa al mondo: colpisce oltre il 60% della popolazione italiana. Le forme gravi, che arrivano a colpire oltre il 15%, parliamo di stadio 3 e 4, sono delle patologie che rischiano di . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Salute: Gianserra (Sidp), ‘prevenire parodontite importante non solo per denti e gengive’

In questa notizia si parla di: parodontite - salute - gianserra - sidp

Il 60% degli italiani ha la parodontite, ecco come salvare gengive e denti; Salute: Gianserra (Sidp), ‘prevenire parodontite importante non solo per denti e gengive’; Mare, Lollobrigida: “Valorizzare il mare è la vera sfida, nonostante le criticità Ue”.

Il 60% degli italiani ha la parodontite, ecco come salvare gengive e denti - Gianserra (Sidp): 'Anche in estate prevenzione e igiene costante iniziano a casa ed evitano l'insorgere di altre malattie'- Secondo msn.com

Salute, Gianserra (Sidp): "Parodontite per 1 italiano su 2 ma la ... - Così all’Adnkronos Salute Rodolfo Gianserra, vicepresidente della Società italiana di parodontologia e ... Segnala today.it