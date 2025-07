Lady Godiva ha davvero cavalcato nuda per le strade di Coventry? Di sicuro ha creato un modo di dire

Ad attendere una risposta, ci immergiamo tra storia e leggenda, scoprendo come l'epopea di Lady Godiva abbia attraversato i secoli, alimentando il fascino di un gesto audace e simbolico. Ma davvero la nobildonna si fece avanti senza veli per alleviare le sofferenze del suo popolo? Oppure questa è solo una delle tante storie avvolte nel mistero del passato? Scopriamolo insieme in questo affascinante viaggio nel tempo.

La Storia si compone, per sua stessa definizione, di fatti accertati. A rendere le sue pagine più interessanti, però, di tanto in tanto arrivano dei racconti non propriamente comprovat i ma che, comunque, esercitano un fascino incredibile. Uno di questi è, senza alcun dubbio, quello di Lady Godiva e della sua cavalcata nuda per salvare al popolo gravose tassazioni. Il fatto, però, sarà veramente accaduto oppure si tratta di pura leggenda? Ad oggi non è possibile dare una risposta effettiva, vista la mancanza di documentazioni. Condizione che farebbe pensare alla formulazione di un mito che nulla ha a che fare con la realtà. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Lady Godiva ha davvero cavalcato nuda per le strade di Coventry? Di sicuro ha creato un modo di dire

