Osimhen-Galatasaray? L' indizio social fa sognare i tifosi turchi

L'indizio social di Osimhen al Galatasaray accende la fantasia dei tifosi turchi, alimentando speranze e sogni di un ritorno atteso. L'attaccante del Napoli, sempre più vicino a riabbracciare il club turco, ha condiviso un video nello spogliatoio con sua figlia e una maglia giallorossa, facendo sognare i supporter. Un segnale che potrebbe cambiare le carte in tavola nel mercato estivo e scatenare emozioni indescrivibili.

L'attaccante del Napoli e sempre più vicino al ritorno nel club turco e il video nello spogliatoio con la figlia e la maglia giallorossa alimenta i sogni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Osimhen-Galatasaray? L'indizio social fa sognare i tifosi turchi

In questa notizia si parla di: osimhen - galatasaray - indizio - social

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

Osimhen-Galatasaray, spunta l'indizio sulla casa Vai su Facebook

Osimhen-Galatasaray? L'indizio social fa sognare i tifosi turchi; Osimhen insegna alla figlia il coro del Galatasaray: indizio di mercato via social?; Osimhen, il Napoli aspetta i suoi 75 milioni: l’indizio social dell’amico.

Il video di Osimhen fa sognare i tifosi del Galatasaray - C'era anche l'intermediario George Gardi oggi a pranzo con il vice presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukçu, e il Napoli. Scrive informazione.it

Osimhen vuole solo il Galatasaray, chiaro indizio social del nigeriano - Il club turco è quello che ha fatto i passi più seri per acquistare in maniera definitiva il cartel ... Come scrive msn.com