Carcinoma rinofaringeo Ue approva tislelizumab più chemioterapia in prima linea

La Commissione europea ha dato il via libera a tislelizumab in combinazione con gemcitabina e cisplatino, aprendo nuove speranze per i pazienti affetti da carcinoma rinofaringeo recidivante o metastatico non operabile. Questa approvazione rappresenta un passo importante nella lotta contro questa forma aggressiva di cancro, offrendo una soluzione innovativa in prima linea. Scopriamo come questa novità può cambiare il volto delle terapie oncologiche europee.

(Adnkronos) – La Commissione europea ha approvato tislelizumab, in combinazione con gemcitabina e cisplatino, per il trattamento di prima linea dei pazienti adulti con carcinoma rinofaringeo (Npc) recidivante o metastatico, non suscettibile di intervento chirurgico o radioterapico curativo. Lo annuncia BeOne Medicines Ltd, azienda oncologica a livello globale, in una nota in cui ricorda che .

