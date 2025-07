Minacce di morte a Pezzopane e Pagano pioggia di solidarietà bipartisan

In un momento in cui la violenza minaccia i principi fondamentali della nostra democrazia, è fondamentale unirsi per condannare fermamente le minacce di morte rivolte a Stefania Pezzopane e Nazario Pagano. La solidarietà bipartisan si alza come un gesto di rispetto e determinazione, riaffermando il valore della libertà di pensiero e del dibattito civile. Perché, più che mai, la nostra forza risiede nella unità e nel rispetto reciproco.

“Desidero ribadire a nome mio personale e dell’amministrazione comunale di Chieti piena vicinanza a Stefania Pezzopane e all’onorevole Nazario Pagano, nomi delle istituzioni che hanno sempre rappresentato con passione, competenza e coraggio i valori della democrazia, della libertà e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

"I neofascisti volevano uccidere Pezzopane e Pagano", la solidarietà di Marinelli (Pd) - In un clima sempre più teso, la notizia di una cellula neofascista in Abruzzo e di una lista di obiettivi politici da colpire scuote le coscienze.

I neofascisti volevano uccidere Pezzopane e Pagano, la solidarietà di Marinelli (Pd).

