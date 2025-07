L' invasione di fenicotteri rosa sul Delta del Po | risaie minacciate

L'invasione dei fenicotteri rosa nel Delta del Po sta trasformando un meraviglioso spettacolo naturale in una sfida per i risicoltori locali. Attirati dalle risaie allagate, questi affascinanti uccelli disturbano le colture appena seminata, minacciando la produzione di uno dei prodotti simbolo della regione. Un equilibrio delicato tra tutela ambientale e pratiche agricole si fa sempre più necessario, poiché la convivenza tra natura e attività umane necessita di soluzioni sostenibili.

I fenicotteri rosa hanno trovato da almeno 3 anni casa tra le risaie del Delta del Po. È uno spettacolo unico da osservare, ma un vero problema per i risicoltori locali. Attratti dai campi allagati, i fenicotteri atterrano sul terreno appena seminato e, calpestando continuamente il fango, portano in superficie alghe, invertebrati e altri organismi di cui si nutrono. Nel farlo, però, spostano o schiacciano i semi di riso appena seminati, causando notevoli perdite di produzione. "Da alcuni anni, circa tre, abbiamo il problema dei fenicotteri che si spostano dalle Valli di Comacchio a queste zone in cerca di cibo.