Dieci comuni di montagna si coalizzano contro lo spopolamento e fanno un ballo in maschera per festeggiare

In un gesto di coraggio e creatività, dieci comuni di montagna dell'Alta Sabina si uniscono per contrastare lo spopolamento, celebrando la loro lotta con un affascinante ballo in maschera. Un'iniziativa che unisce tradizione e speranza, dimostrando che anche nei momenti più difficili si può trovare il modo di riscoprire l’orgoglio e la vitalità del proprio territorio. Perché il cuore di queste comunità batte forte e desidera rinascere.

L'Alta Sabina è a rischio spopolamento: dieci comuni si coalizzano per non morire, mentre molti altri soffrono di overtourism.

