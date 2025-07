Elba un uomo di 84 anni è annegato davanti alla spiaggia del Cotoncello

Tragedia all’Isola d’Elba: un uomo di 84 anni ha perso la vita mentre faceva il bagno davanti alla spiaggia del Cotoncello, a Sant’Andrea. Nonostante i tempestivi soccorsi da parte di un gommone privato, le ferite di questa tragica perdita si fanno sentire profondamente in comunità. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la massima attenzione in mare. La vicenda continua a far riflettere su come prevenire simili incidenti.

(Adnkronos) – Un uomo di 84 anni ha perso la vita in mare davanti alla spiaggia del Cotoncello, nella località di Sant’Andrea, nel comune di Marciana Marina, al’isola d’Elba. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano è stato avvistato in difficoltà in acqua e soccorso da un gommone privato, che lo ha riportato a riva in attesa . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Elba, un uomo di 84 anni è annegato davanti alla spiaggia del Cotoncello

