Dal Festival Illica di Castellarquato al Sun Rock Festival di Sarmato | gli eventi del weekend

Questo weekend tra musica, cultura e divertimento infiamma il cuore dell’Emilia Romagna! Dal 11 al 13 luglio, non perderti la 20ª edizione del Sun Rock Festival a Sarmato, il ritorno di "Settimangio" a Settima, e la dodicesima edizione del Festival Illica a Castellarquato. Un’occasione unica per vivere emozioni autentiche e scoprire talenti emergenti: preparati a un weekend indimenticabile di eventi imperdibili!

Da venerdì 11 a domenica 13 luglio a Sarmato la 20esima edizione del Sun Rock Festival Da venerdì 11 a domenica 13 luglio a Settima torna "Settimangio" Venerdì 11 e sabato 12 luglio a Castellarquato la dodicesima edizione del Festival Illica Venerdì 11 e sabato 12 luglio a Pontedellolio. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Castellarquato diventa un tempio dell’opera lirica: anche quest’anno torna il Festival Illica - Castellarquato si prepara a ospitare nuovamente il Festival Illica, un evento che celebra l'eredità del grande librettista e giornalista Luigi Illica.

Zone Libere ? Terza edizione per il festival rock resistente: sabato 28 giugno, una serata in musica per celebrare e ricordare gli ottant'anni della Liberazione proprio fra le montagne di Morfasso, prima zona liberata dalla Resistenza in Italia. Musica dal vivo e Vai su Facebook

