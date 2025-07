Cef Digital energia e trasporti green | sfida da 20 milioni per soluzioni hi-tech

La Commissione europea lancia un ambizioso bando da 20 milioni di euro per soluzioni hi-tech nel settore energia e trasporti verdi. Attraverso il programma Connecting Europe Facility – Digital, si punta a sviluppare piattaforme digitali avanzate che rafforzino la resilienza, la sostenibilità e la sicurezza delle infrastrutture europee. Questa sfida rappresenta un'opportunità unica per innovatori e aziende di fare la differenza nel futuro sostenibile del continente. È il momento di agire e trasformare le idee in realtà concrete.

La Commissione europea, attraverso l’ Agenzia esecutiva per la salute e il digitale (HaDEA),  ha lanciato il bando CEF-DIG-2025-PLATFORMS –  Operational Digital Platforms, nell’ambito del programma Connecting Europe Facility – Digital. L’iniziativa mira a  sostenere la realizzazione di piattaforme digitali operative (ODP)  per migliorare la resilienza, la sostenibilità e la sicurezza delle infrastrutture energetiche e di trasporto in Europa. Il bando finanzia progetti che sviluppino e implementino piattaforme digitali avanzate per: gestione intelligente dell’energia, coinvolgendo i consumatori in scambi di dati in tempo reale; integrazione di veicoli elettrici, fonti rinnovabili e reti elettriche, grazie a strumenti predittivi e AI-driven; ottimizzazione del consumo energetico nei data center, attraverso meccanismi di flessibilità e spostamento dei carichi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: digital - energia - trasporti - green

? Come ti immagini le ? Negli ultimi anni l’ingegneria navale sta facendo passi da gigante per riuscire a ridurre l’impatto ambientale dei trasporti marittimi, puntando su energia elettrica, gas naturale liquefatto, fuel cell alimentate ad idr Vai su X

Dal MEF un bilancio dettagliato degli investimenti green finanziati nel 2024: trasporti, efficienza energetica e tutela ambientale al centro delle azioni per la transizione ecologica. Vai su Facebook

Cef Digital, energia e trasporti green: sfida da 20 milioni per soluzioni hi-tech; GPL: il combustibile ponte verso la transizione energetica sostenibile; Il governo studia uno scudo con i fondi PNRR. GSE e imprese insieme per l’energia green. L’Ue premia 17 progetti italiani.

Lc3 Trasporti con Edison Energia per una logistica green - Logicompany 3 (Lc3 Trasporti), società che opera nel settore della logistica sostenibile, e Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas a imprese e ... Secondo ansa.it

BTP Green: Mef pubblica le misure finanziate/ “Efficientamento ... - BTP Green: il Mef ha pubblicato le misure ambientaliste finanziate grazie alle obbligazioni verdi emesse nel corso del 2022. Lo riporta ilsussidiario.net