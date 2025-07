Perugia ubriaca e molesta | 52enne aggredisce i poliziotti denunciata

Una notte turbolenta a Perugia: una donna di 52 anni, sotto l’effetto dell’alcol, ha molestato e aggredito i poliziotti intervenuti in un locale. La sua condotta sconvolgente ha richiesto l’intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno dovuto denunciarla per resistenza a pubblico ufficiale ed elevarle una sanzione per ubriachezza molesta. Un episodio che sottolinea quanto sia importante il ruolo della sicurezza pubblica nel garantire la tranquillità di tutti.

