Michelle McCool | Minacciata di morte per aver sposato The Undertaker

Michelle McCool, leggenda del wrestling e moglie di The Undertaker, ha condiviso un lato oscuro della sua vita da fan. Durante il podcast Six Feet Under, ha rivelato come alcuni tifosi, ossessionati dal suo matrimonio con l'icona WWE, siano arrivati a minacciarla di morte. Un racconto che mette in luce i rischi nascosti dietro la fama e l'amore per il wrestling, ricordandoci che anche le passioni piĂą intense possono avere conseguenze imprevedibili.

Michelle McCool sta vivendo la sua vita accanto a una delle leggende piĂą iconiche del wrestling, ma non senza conseguenze serie e inquietanti. Durante un’apparizione nel podcast Six Feet Under, l’ex campionessa femminile della WWE ha parlato del lato oscuro dell’essere sposata con The Undertaker. Secondo McCool, alcuni fan hanno portato la loro ossessione a livelli estremi, fino a diventare pericolosi. Parlando della sua vita con il “Deadman”, ha rivelato: “Alcune persone credono davvero di essere sposate con lui e mi odiano. Mi hanno mandato tantissime minacce di morte solo perchĂ© sono sua moglie. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Michelle McCool: “Minacciata di morte per aver sposato The Undertaker”

