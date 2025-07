La mozione di sfiducia contro von der Leyen è stata respinta

La mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen è stata respinta, ma l’ombra di tensioni profonde attraversa l’Europa. Con un voto che non ha raggiunto i numeri necessari, il Parlamento Europeo ha dimostrato la sua posizione, rivelando le pressioni e le divisionsi interne. È evidente che, dietro i numeri, si cela una crisi di fiducia e di leadership che potrebbe plasmare il futuro dell’Unione. La domanda ora è: quanto durerà questa stabilità fragile?

La mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen è stata respinta, previsto. Ma ora si vede finalmente quanta tensione attraversa l’Europa. Il Parlamento Europeo ha bocciato la mozione di sfiducia contro Ursula von der Leyen. Un voto dall’esito scritto (servivano almeno 480 voti favorevoli su 719, non ce n’erano neanche lontanamente) ma dal peso politico pesantissimo. Perché, numeri alla mano, 175 europarlamentari hanno votato per mandare a casa la presidente della Commissione. E non sono solo “estremisti” o “putiniani”, come von der Leyen ha provato a liquidarli. Sono anche una parte di quella maggioranza europeista che l’ha tenuta a galla finora. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it