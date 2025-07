Calci disservizi nella raccolta dei rifiuti | il Comune chiede spiegazioni a Geofor

Si trova a dover affrontare con urgenza, chiedendo spiegazioni a Geofor, le cause di questi persistenti disservizi che, negli ultimi quindici giorni, hanno compromesso la normale gestione dei rifiuti nel territorio di Calci. La comunità si aspetta risposte chiare e soluzioni rapide per garantire un servizio efficiente e rispettoso dell’ambiente, ritrovando così fiducia e ordine nel sistema di raccolta.

Negli ultimi quindici giorni, nel comune di Calci, si sono concentrati ripetuti disservizi nella raccolta porta a porta dei rifiuti. In particolare, alcuni giri di raccolta non sono stati completati e alcune strade o civici sono stati lasciati senza servizio. Situazioni che l’amministrazione. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

