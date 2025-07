Come la propaganda russa attacca l’Italia e la ricostruzione dell’Ucraina

Come un tam-tam di false narratives, la propaganda russa mira a screditare l’Italia e la lotta per la ricostruzione dell’Ucraina. Volodymyr Zelensky? Un “piccolo führer” che osa sfidare le logiche ciniche e menzognere dei Paesi occidentali, incapaci di fermarsi e scegliere la pace. La conferenza a Roma? Solo una “grande mangiatoia”, secondo chi alimenta questa narrativa distorta. Ma qual è davvero il motivo di questa campagna di disinformazione?

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky? “Piccolo führer”. L’Italia e i Paesi occidentali? Guidati da “una logica cinica e menzognera”, incapaci di “dire ‘basta’ a Zelensky e di indirizzarlo verso la ricerca di strade che conducano a una risoluzione pacifica e diplomatica del conflitto in Ucraina”. La conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina in corso a Roma oggi e domani? Una “grande mangiatoia”. Perché? “Anziché fermare la guerra e risolvere le sue cause profonde, è sulle sue conseguenze che” i Paesi occidentali “pongono l’enfasi, mostrando così al mondo intero la loro brama di dominio, la loro avidità e l’ingordigia, per le quali sono disposti a distorcere completamente qualunque realtà di fatto”. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Come la propaganda russa attacca l’Italia e la ricostruzione dell’Ucraina

In questa notizia si parla di: ucraina - italia - ricostruzione - propaganda

Ucraina, Meloni “Italia coerente, non è disponibile a inviare truppe”. Macron “Il vertice era sul cessate il fuoco” - In occasione del vertice a Tirana, il presidente Meloni ha riaffermato che l'Italia non intende inviare truppe in Ucraina, in linea con la posizione già espressa.

L’ambasciatore italiano: solido il legame tra Kiev e l’Europa Nel giorno dell’arrivo di Zelensky a Roma per la Conferenza sulla Ricostruzione dell’Ucraina, resta aperta la grande incognita: cosa significa, concretamente, il rinnovato sostegno di Donald Trump a Vai su Facebook

La guerra in Ucraina e l'articolo di Kuperman: quando la disinformazione si maschera da analisi; Meloni prova a rientrare in gioco e minimizza l’assenza dai Volenterosi; Ucraini in piazza contro la disinformazione.

Come la propaganda russa attacca l’Italia e la ricostruzione dell’Ucraina - Falsi storici, accuse infondate di corruzione, linguaggio denigratorio e polarizzante, retorica antioccidentale. Segnala formiche.net

Meloni annuncia accordi per 10 miliardi di euro per ricostruire l’Ucraina, Zelensky: “Russia terrorista” - Alla conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, che si svolge a Roma, la presidente del Consiglio Meloni ha detto che il piano della Russia "è ... Si legge su fanpage.it