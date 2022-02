Verissimo | Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme raccontano com’è nato il loro amore e Silvia Toffanin lancia una frecciatina ad Alex Belli

(Di domenica 6 febbraio 2022) Protagonisti della puntata odierna di, da poco usciti dalla casa del Gf Vip 6. L’intervista è iniziata con il giovane napoletano che ha raccontato di come è cambiata la sua vita dopo aver preso la decisione di abbandonare il gioco per motivi di lavoro: Ma la presentatrice,è subito andata al dunque: Tu sei entrato nella casa con la fama di “seduttore”. Hai avuto dellessime fidanzate. Avevi avuto un flirt con Belen, con Dayane Mello se non sbaglio. Che cosa ti rimane delle storie che hai vissuto?” Con Dayane è stato veramente brevissimo, anche con Belen è stato abbastanza breve ma molto intenso. La trovo veramente una persona meravigliosa; ne ho sempre parlato benissimo. E’ ...

Advertising

fede376377926 : RT @Sergio24101: I #gianfede lasciano lo studio e mentre #gianmaria saluta e ringrazia col?? #federica si gira lo cerca e aspetta per uscire… - Nicole59173089 : RT @Sergio24101: I #gianfede lasciano lo studio e mentre #gianmaria saluta e ringrazia col?? #federica si gira lo cerca e aspetta per uscire… - IsaeChia : #Verissimo, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme raccontano com’è nato il loro amore (e Silvia Toffanin lancia un… - Nicole59173089 : RT @robertomanzi9: Posso fare una mia analisi? Alex Belli recita molto, mentre tu (Gianmaria), anche nel tuo essere impacciato, sei sei mol… - ParliamoDiNews : Verissimo, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme e il loro amore #verissimo #gianmaria #antinolfi #federica… -

Ultime Notizie dalla rete : Verissimo Gianmaria

Intervenuto oggi come ospite diAntinolfi è apparso come molto timido e imbarazzato per le telecamere. Ad apprezzare questa spontaneità e naturalezza è stata Silvia Toffanin che, ...Antinolfi , fresco di abbandono della Casa del Grande Fratello Vip , è sbarcato nel salotto di. Con Silvia Toffanin ha parlato per la prima volta in modo dettagliato del flirt ...Protagonisti della puntata odierna di Verissimo, Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme, da poco usciti dalla casa del Gf Vip 6. L’intervista è iniziata con il giovane napoletano che ha raccontato di ...Gianmaria Antinolfi elogiato da Silvia Toffanin a Verissimo: "Alex Belli recita molto, tu sei più sincero" Ha deciso spontaneamente di ritirarsi dalla ...