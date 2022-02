Advertising

Agenzia_Ansa : Tragedia sulle nevi del Canton Vallese, al confine con la Val d'Ossola. Un ossolano di 68 anni è morto travolto da… - RaiNews : Gli altri tre sono salvi #valanga - serenel14278447 : Valanga in Svizzera travolge sciatori, morto 68enneBazaar TV: i personaggi e le tendenze del fashion system! - horottoilvetro : RT @RaiNews: Gli altri tre sono salvi #valanga - leggoit : Valanga travolge una comitiva di sciatori: morto un italiano di 68 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Valanga travolge

Mentre affrontavano la discesa, due di essi sono stati travolti da una. Gli altri due sono riusciti rapidamente a localizzarli e a liberarli dalla neve. Malgrado le cure ricevute, per uno ...Tragedia in alta quota: una, staccatasi nella valle di Goms , in Svizzera , si è abbattuta su un gruppo di scialpinisti, uccidendone uno. La tragedia è avvenuta nel Canton Vallese , al confine con la Val d'Ossola nella ...Un italiano di 68 anni è morto travolto da una valanga durante un'escursione sci alpinistica nella valle di Goms, nel Canton Vallese, nella zona di Reckingen in Svizzera. È Piercarlo Cesati il ...Aveva appena imboccato un canalone, lungo e stretto, accanto alla pista Polvere, quando è stato travolto dalla valanga. Alessandro Piali, 23 anni, di Breno, in provincia di Brescia, è morto ...