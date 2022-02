Uno degli autori di Iva Zanicchi fa irruzione sul palco: cosa succede (Di domenica 6 febbraio 2022) Piccolo incidente di percorso a Domenica In. Uno degli autori del brano di Iva Zanicchi è salito sul palco. Mara Venier lo ha bloccato. Domenica In, Iva Zanicchi blocca un autore sul palco: ecco perchè su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di domenica 6 febbraio 2022) Piccolo incidente di percorso a Domenica In. Unodel brano di Ivaè salito sul. Mara Venier lo ha bloccato. Domenica In, Ivablocca un autore sul: ecco perchè su Donne Magazine.

Advertising

OptaPaolo : 8+8 - Sergej Milinkovic-Savic è uno degli unici due centrocampisti, con Dimitri Payet, ad aver segnato almeno otto… - FBiasin : L’#Inter ha comprato uno degli esterni sinistri più forti al mondo e, in attesa di metterlo in campo, gioca con uno… - SkyTG24 : Il 5 febbraio 1958 nasceva a Roma uno dei presentatori più amati degli italiani, Fabrizio #Frizzi, che ci ricordava… - Danilo79612115 : @Pontifex_it padre io non ce la farei davanti uno stronzo del genere che appartiene ad una classe statale Sorry per… - Luca_MCMLXVII : RT @ElGusty99523701: NUMERI CHE IN CONFRONTO AUSCHWITZ ERA UNO SCHERZO Nick Hudson: 'La lettera del senatore Johnson al Segretario della D… -