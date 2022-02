Ultime Notizie Roma del 06-02-2022 ore 20 | 10

(Di domenica 6 febbraio 2022)dailynews radiogiornale ritrovate sulle nostre frequenze appuntamento con informazioni Buonasera dalla redazione in questa domenica 6 febbraio al microfono Giuliano Ferrigno il ritorno alla normalità dalledecisioni del governo siamo sulla strada giusta per sconfiggere il coronavirus si afferma il direttore dello Spallanzani diFrancesco vaglia sono ottimista e vedo nelledecisioni del governo che siamo sulla strada giusta dice il nostro paese e fin qui si è dimostrato forte determinata E sostanzialmente unito ora mi ti diamo sempre più le aiutiamo l’economia riprendersi solleviamo le giovani generazioni Liberiamo le nostre città della cappa di paura concludi Vai a Sanremo 2020 2 sono stati 13 milioni 380000 spettatori che hanno assistito ieri su Rai 1 alla serata finale vinta da mahmood e ...

È morta sabato 5 febbraio all'età di 83 anni la contessa Costanza della Gherardesca , madre di Costantino , il noto presentatore televisivo e opinionista che si è affermato con il programma ' Pechino ...Sabrina Ferilli chiude il 'caso' scoppiato stamattina con il fuorionda che aveva rivelato momenti di tensione dietro le quinte. In un post su Instagram pubblicato nel pomeriggio di oggi, accompagnato ...Curioso siparietto nel corso dell'ultima serata di Sanremo, il cantante Sangiovanni ha provato a far indossare ad Amadeus la sciarpa del Milan. (AreaNapoli.it) Appena il presentatore ha aperto gli ...Il Toro perde la testa e, nell’ultima azione prima del triplice fischio, Milinkovic atterra in area Pussetto, che poi trasforma (2-0) dagli 11 metri. Per l’Udinese tre punti preziosi.