Toscana meteo: codice giallo il 7 febbraio per vento e mare agitato (Di domenica 6 febbraio 2022) L'allarme lanciato dalla sala operativa unificata della regione Toscana L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 6 febbraio 2022) L'allarme lanciato dalla sala operativa unificata della regioneL'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Toscana meteo Allerta meteo in Toscana, vento forte e mare agitato Firenze, 6 febbraio 2022 - Allerta meteo gialla della sala operativa unificata della protezione civile regionale per vento forte sui crinali e sui versanti orientali appenninici della Toscana. A partire da lunedì 7 febbraio è ...

