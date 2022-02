Serie C 2021 2022 | pareggio pieno di gol e di cartellini tra Campobasso e Palermo | è 2-2

Advertising

SkySport : ?? INTER-MILAN 1-2 Risultato finale ? ? #Perisic (38’) ? #Giroud (75’) ? #Giroud (78’) ? SERIE A – 24^ giornata ? ?… - SkySport : ATALANTA-CAGLIARI 1-2 Risultato finale ? ? #Pereiro (50’) ? #Palomino (64’) ? #Pereiro (68’) ? ?… - SkySport : VENEZIA-NAPOLI 0-2 Risultato finale ? ? #Osimhen (59') ? #Petagna (90+10') ? ? - LC_Casciavit : RT @Rossonerosemper: RT se la tua squadra ha vinto almeno un derby nella Serie A 2021/22 #InterMilan - FedericoInti : @GIORGIOMALAVOL1 C’è scritto qui. Dovresti capirlo pure tu -

Ultime Notizie dalla rete : Serie 2021

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Allo stadio Dacia, il match valido per la 24ª giornata di/2022 tra Udinese e Torino: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo stadio Dacia, Udinese e Torino si affrontano nel match valido per la 24ª giornata della/...Ascolta la versione audio dell'articolo Sampdoria, Caputo: "Segno sempre alle mie ex. Giampaolo ci ha detto questo". Parla l'attaccante Francesco Caputo, attaccante della Sampdoria, ha commentato la ...Match interessante ed emozionante quello tra Campobasso e Palermo che si chiude con un pareggio per 2-2. Quattro gol, due espulsioni e diverse emozioni, un bel match nel complesso. Palermo che perde ...Ce l’avevano anticipata nel corso di Halloween 2021, ma ci è voluto fino al Wonder Festival 2022 ... e la prima in assoluto ispirata a una serie di videogiochi: Castlevania: Symphony of the Night, che ...