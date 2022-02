Rugby | Kieran Crowley | “Non sono contento del risultato | poco possesso del pallone”

(Di domenica 6 febbraio 2022) E’ arrivata una nuova sconfitta per la Nazionale italiana di, che nel Sei Nazioni 2022 ha ceduto 37-10 alla Francia, al termine di una prestazione dalle due facce in cui gli azzurri hanno rallentato nonil gioco dei transalpini, prima di cedere col passare dei minuti. “Nondel– ha dichiarato il ctin conferenza stampa -, abbiamo concesso troppe mete e nel secondo tempo abbiamo avuto troppo. Ovviamente cistate delle buone cose nella nostra partita, ma non siamo stati incisivi quando ce ne sarebbe stato bisogno”. Rispetto al recente passato, tuttavia, l’allenatore neozelandese guarda il bicchiere mezzo pieno, soprattutto per quanto riguarda la fase ...

" Non sono ovviamente contento del risultato , perché abbiamo concesso troppo alla Francia e ci è mancata consistenza " ha esordito il commissario tecnicoCrowley - . Nel secondo tempo non ...La giovane Italia diCrowley ha i brufoli, come il volto del nostro ventenne mediano di mischia Stephen Varney. E' piena di voglia di fare, ma rovinata da tanti errori e ingenuità, e contro la Francia allo Stade de ...Le ultime due mete sono state trasformate rispettivamente da Jaminet e Ntamack. Nonostante il bel primo tempo, Kieran Crowley è stato piuttosto severo nella conferenza stampa postpartita: "Non sono ...La statistica. 33 - E sono 33 le sconfitte consecutive per l'Italia nel Sei Nazioni (Eurosport IT) La giovane Italia di Kieran Crowley ha i brufoli, come il volto del nostro ventenne mediano di ...