Pallamano Benevento | pari esterno nel derby con l’Atellana | 23-23

(Di domenica 6 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Secondo pareggio consecutivo per lache impatta 23-23 sul difficile campo del. Un risultato maturato sicuramente in maniera diversa rispetto all’ultima prestazione deludente di Mascalucia, contro un avversario ostico e alla conduzione della gara sin dai primi minuti. I padroni di casa dell’ex giallorosso Boglic hanno infatti provato più volte a scappare via senza riuscirci, portandosi in diversi frangenti anche sul +4 sia nel primo che nel secondo tempo. Decisivi gli ultimi nove minuti di gioco, in cui laha dato dimostrazione di grande carattere rimanendo aggrappata alla partita e senza perdersi d’animo. Uno spirito dache ha evitato una sconfitta che sarebbe stata particolarmente pesante in questo ...

. Il pareggio di Mascalucia brucia ancora. Inutile negarlo. E' stata una ghiotta occasione persa per vincere fuori casa. Laperò ne avrà un'altra. Immediata. Importante. Suggestiva. Ma anche molto complicata. Il derby contro l'Atellana è un bivio per questa stagione. Bisogna vincere, la squadra lo ...Un derby per ricominciare. Lasi appresta a far visita all' Atellana dopo il pari amaro maturato sul campo dell' Handball Club Mascalucia nell'ultimo turno. Una prestazione al di sotto delle aspettative, quella ...Scrive l'ufficio stampa dell'Asd Pallamano Benevento;: Un derby per ricominciare. La Pallamano Benevento si appresta a far visita all'Atellana dopo il pari amaro maturato sul campo dell'Handball Club ...Un derby per ricominciare. La Pallamano Benevento si appresta a far visita all’Atellana dopo il pari amaro maturato sul campo dell’Handball Club Mascalucia nell’ultimo turno. Una prestazione al di ...