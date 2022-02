Monterosi Taranto 2-1 (Pagelle, GOL e Highlights): vittoria per i padroni di casa (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il pareggio ottenuto contro il Campobasso (1-1), il Taranto si prepara ad affrontare il Monterosi in trasferta nel 25esimo turno di campionato. Monterosi-Taranto si prospetta un match... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 6 febbraio 2022) Dopo il pareggio ottenuto contro il Campobasso (1-1), ilsi prepara ad affrontare ilin trasferta nel 25esimo turno di campionato.si prospetta un match...

PEFIORENTINA : Serie C Group C Match Day 25 Full Time Bari 1 ACR Messina 2 Campobasso 2 Palermo 2 Catanzaro 2 Avellino 0 Fo… - taras706ac : ?? MONTEROSI T. ?? TARANTO 2-1 ? 90+6' - Finisce qui - ArmandoSoave85 : Risultato finale Monterosi vs Taranto 2-1 - taras706ac : ?? MONTEROSI T. ?? TARANTO 2-1 ? 90+5' - ?? #TAR: Saraniti accorcia di testa su cross di Ferrara - taras706ac : ?? MONTEROSI T. ?? TARANTO 2-0 ? 90+1' - ?? #MTU: Costantino spiazza Chiorra dal dischetto -