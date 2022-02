Mahmood e Blanco rappresenteranno l’Italia all’Eurovision Song Contest 2022 (Di domenica 6 febbraio 2022) Mahmood e Blanco Mahmood e Blanco hanno vinto il Festival di Sanremo 2022 e questo dà loro il diritto di rappresentare l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest. Un “mandato” importante, che hanno ufficialmente accettato questa notte, durante la conferenza stampa post Sanremo. “Sono felice che l’Eurovision Song Contest si faccia in Italia, ci vedremo a Torino” Con queste parole Mahmood ha confermato la loro presenza alla 66° edizione del concorso, che si svolgerà dal 10 al 14 maggio 2022 presso il Pala Olimpico di Torino. Lui e Blanco non sanno ancora cosa faranno esattamente sul palco ma vorrebbero “portare la musica italiana all’estero“, quindi è improbabile ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 6 febbraio 2022)hanno vinto il Festival di Sanremoe questo dà loro il diritto di rappresentareal prossimo Eurovision. Un “mandato” importante, che hanno ufficialmente accettato questa notte, durante la conferenza stampa post Sanremo. “Sono felice che l’Eurovisionsi faccia in Italia, ci vedremo a Torino” Con queste paroleha confermato la loro presenza alla 66° edizione del concorso, che si svolgerà dal 10 al 14 maggiopresso il Pala Olimpico di Torino. Lui enon sanno ancora cosa faranno esattamente sul palco ma vorrebbero “portare la musica italiana all’estero“, quindi è improbabile ...

