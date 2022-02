Juve e Inter | sfuma il colpo a zero | assalto dalla Spagna

Advertising

cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - TMit_news : La rosa della Juve è costata quanto quelle di Inter e Milan messe insieme - FBiasin : Il gioco meno originale del mondo: le pagelle al mercato di gennaio, in ordine di classifica. Parto io: #Inter 8.… - Deborah_Juve : RT @Dulafive: Vabbè però fa gol in nazionale, saranno contenti i tifosi dell’Inter vero? Dato che ora il metro sono i gol in nazionale. - Masenko84 : @Gianlucaimpa @aLEx_1O_ @Eterni_Drughi Ma infatti non si brontola mica noi ?? diciamo che quel contatto Ronaldo Iuli… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Inter

Forza". Ma non finiva qui, in piena notta l'exe Barcellona in piena notte, ha lanciato una provocazione sempre sui social. Tra le sue storie Instagram è spuntata una foto della classifica ...Una partita assolutamente da vincere per la squadra bianconera, che ha l'opportunità di rosicchiare punti all', ieri ko nel derby con il Milan. Laperò si ritrova di fronte una squadra ...Su Bremer ci sono anche Inter, Milan e Napoli. Intanto è sempre più difficile che Morata resti". "La Juventus non è intenzionata a riscattarlo alla cifra di 35 milioni e quindi con ogni probabilità ...Il calciomercato estivo vedrà l’addio, a zero, del top player: addio alla Serie A, ecco il club in pole position per giugno Il calciomercato invernale ha visto tra le grandi protagoniste del nostro ...