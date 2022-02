Il disastro aereo di Monaco di Baviera – 6 febbraio 1958 – VIDEO (Di domenica 6 febbraio 2022) Il 6 febbraio 1958 la squadra del Manchester United rimane gravemente coinvolta in un incidente aereo a Monaco di Baviera Il mondo del calcio è ricco di pagine di storia, meravigliose ed emozionanti, destinate a rimanere nel tempo per molti anni ancora. Uno sport che, tuttavia, è stato anche segnato da drammi e tragedie, come quella che ha coinvolto il Manchester United nel lontano 6 febbraio 1958. Come per il Grande Torino, all’epoca scomparso da appena 9 anni, si trattò di un incidente aereo. L’episodio Il Manchester United prendeva parte alla seconda edizione della Coppa dei Campioni della sua storia. Dopo l’esordio nel 1956-57, in cui venne sconfitto in semifinale dal Real Madrid, era a tutti gli effetti considerata una delle ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) Il 6la squadra del Manchester United rimane gravemente coinvolta in un incidentediIl mondo del calcio è ricco di pagine di storia, meravigliose ed emozionanti, destinate a rimanere nel tempo per molti anni ancora. Uno sport che, tuttavia, è stato anche segnato da drammi e tragedie, come quella che ha coinvolto il Manchester United nel lontano 6. Come per il Grande Torino, all’epoca scomparso da appena 9 anni, si trattò di un incidente. L’episodio Il Manchester United prendeva parte alla seconda edizione della Coppa dei Campioni della sua storia. Dopo l’esordio nel 1956-57, in cui venne sconfitto in semifinale dal Real Madrid, era a tutti gli effetti considerata una delle ...

6 febbraio 1958, il disastro aereo che decimò il Manchester La Nazione Il crocifisso, i vestiti, la bomba: così la morte giunse dal cielo Il giorno precedente al disastro, il velivolo aveva effettuato un volo di routine da Francoforte a Londra, dove rimase parcheggiato per i controlli prima della partenza successiva. L’aereo sarebbe ...

6 febbraio 1958, il disastro aereo che decimò il Manchester Harry Gregg, considerato uno degli eroi del disastro aereo di Monaco che decimò la sua squadra 64 anni fa, è morto all’età di 87 anni, nel 2020. Portiere di ruolo, era stato acquistato dallo United ...

