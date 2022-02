Covid-scuola, ecco cosa cambia dal 7 febbraio. Speranza: “Stop alla dad per fascia 12-18 anni”. Validità retroattiva per le nuove norme sulla quarantena (Di domenica 6 febbraio 2022) Da domani se in una classe elementare ci sono due casi di positività ed era stata disposta la misura della didattica a distanza, l'attività didattica riprende in presenza con l'utilizzo delle mascherine FFP2 Leggi su lastampa (Di domenica 6 febbraio 2022) Da domani se in una classe elementare ci sono due casi di positività ed era stata disposta la misura della didattica a distanza, l'attività didattica riprende in presenza con l'utilizzo delle mascherine FFP2

Advertising

fattoquotidiano : Covid, il disagio psicologico dei ragazzi dopo due anni di pandemia: “Sono chiusi in se stessi e sempre più arrabbi… - LaStampa : Covid-scuola, ecco cosa cambia domani nelle aule - regionepiemonte : Le nuove regole di gestione #COVID19 per la scuola già da lunedì 7 febbraio, non solo per i futuri casi di contagio… - bizcommunityit : In classe con le nuove regole, a scuola scoppia la rivolta - giugrfl : RT @ciancianella: All'infanzia no mascherine, no distanziamento, no vaccino. Il covid lo blocchiamo con finestre aperte, preghiere e scongi… -