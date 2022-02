Agenzia gli sospende l’assicurazione credendolo morto: agenti gli sequestrano l’auto e lo multano (Di domenica 6 febbraio 2022) Un 48enne si è ritrovato a dover pagare 800 euro di multa per poter riavere indietro il suo veicolo dopo essere stato sanzionato per guida di un veicolo senza assicurazione. Gli era stata sospesa dall’Agenzia che lo credeva deceduto La compagnia assicurativa lo riteneva deceduto e per tale motivo ha sospeso la polizza del veicolo L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 6 febbraio 2022) Un 48enne si è ritrovato a dover pagare 800 euro di multa per poter riavere indietro il suo veicolo dopo essere stato sanzionato per guida di un veicolo senza assicurazione. Gli era stata sospesa dall’che lo credeva deceduto La compagnia assicurativa lo riteneva deceduto e per tale motivo ha sospeso la polizza del veicolo L'articolo NewNotizie.it.

Anna Masera vice direttore web al Giornale di Brescia - Primaonline ... per poi passare all'agenzia Reuters e ai mensili Fortune e Espansione della Arnoldo Mondadori ... Italia di Rai 3, entra al settimanale Panorama per seguire gli sviluppi di Internet e i nuovi media. ...

Agenzia gli sospende l’assicurazione credendolo morto: agenti gli sequestrano l’auto e lo multano NewNotizie La dimensione ideologica dello stallo tra Russia e Stati Uniti Anna Mahjar-Barducci* è direttrice del MEMRI Russian Media Studies Project e da oltre venti anni è nella redazione di Quaderni Radicali e Agenzia Radicale. Il saggio che segue descrive un quadro della ...

Superbonus 110%: nuova crisi da stop cessione! Le ultime Superbonus 110%: dall’Agenzia delle Entrate il nuovo modello di cessione del credito. Di cosa si tratta? Mentre si attendono gli interventi correttivi sullo stop alla cessione del credito previsto dal ...

